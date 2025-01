Inter-news.it - Ventola: «L’Inter è l’unica squadra in Italia a saper fare questo!»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato la vittoria delsul Venezia. A detta sua, i nerazzurri hanno una capacità unica in campionato.IN CONTROLLO – A commentare la vittoria di domenica pomeriggio tra Venezia e Inter ci ha pensato Nicola. L’ex giocatore, oggi opinionista per “Viva El Futbol” con Adani e Cassano, ha analizzato le capacità delladi Simone Inzaghi: «devechiudere le partite altrimenti rischi, ma ti dà sempre la sensazione di dominio. Ma appunto se non fai il secondo gol, mettiamo caso che Busio non prende il palo e fa 1-1, alla fine la partita rischi di pareggiarla. Macontrolla le partite, mi sembradel nostro campionato a farlo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «in!»)© Inter-News.