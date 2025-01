Abruzzo24ore.tv - Traffico e cantieri: ecco dove sono i disagi sulle autostrade e strade principali

L'Aquila - Numerosie provvedimenti temporaneiitaliane, con possibiliper i viaggiatori. Tutte le informazioni su viabilità e chiusure. L'inizio di questa settimana porta con sé una serie di lavori in corso che stanno interessando leitaliane, con inevitabiliper gli utenti della strada. Novechestati riaperti e che, insieme a code e rallentamenti, stanno influenzando la viabilità. Su diversi tratti autostradali, tra cui la A14, si stanno effettuando interventi di manutenzione che prevedono l'installazione di scambi di carreggiata per migliorare il flusso del. In alcuni momenti, una corsia aggiuntiva verrà resa transitabile per facilitare il passaggio dei veicoli, ma ciò non esclude la possibilità di rallentamenti e lunghe attese, soprattutto durante le ore di punta.