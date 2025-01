Gamerbrain.net - The Blood of Dawnwalker: Trailer e dettagli per il nuovo RPG dai creatori di The Witcher 3

Se avete amato The3, sarete lieti di sapere che i suoi autori sono al lavoro su unacrion RPG open world chiamato Theof, creato da Rebel Wolves, dunque da non confondere con CD Projekt RED. Nella tarda serata di ieri si è tenuta una presentazione, nella quale sono stati diffusi nuovi e interessantie mostrato unin computer grafica, che permette di farsi un’idea dell’ambientazione e dei personaggi o nemici che incontreremo.TheofAction RPG Ildi Theof, che potete vedere nell’articolo,non mostra purtroppo scene di Gameplay, ma come detto si tratta di un video realizzato in computer grafica, il quale mette in mostra un mondo in cui la peste e le forze oscure la fanno da padrone sugli esseri umani, che cercano di sopravvivere unendo tra loro le forze.