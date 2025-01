Quotidiano.net - Slalom speciale notturno a Flachau: vittoria svizzera con Camille Rast

Clamorosa doppiettadelloaustriaco di: ha vintoin 1.55.03 davanti alla sua connazionale Wendy Holdener in 1.55.19 mentre terza e' finita in 1.55.41 la svedese Sara Hector. Secondo successo in carriera dopo quello di Killington ad inizio stagione ed altri bei piazzamenti, 25 anni e gran classe,ha risalito ben 8 posizioni nella manche decisiva e beffato sulle nevi di casa l'austriaca Katarina Liensberger che aveva dominato la manche d'apertura ma che ha sbagliato troppo nella seconda finendo quarta per la delusione comprensibile del foltissimo pubblico. Miglior azzurra e' stata la friulana Lara Della Mea, 16/a in 1.57.07 rimontando 9 posizioni nella seconda prova. Poi in classifica anche la trentina Martina Peterlini, 19/a in 1.57.