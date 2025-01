Zon.it - Segnalazioni di furti e danneggiamenti nella traversa Ruggi-Arechi: sopralluogo senza riscontri

In seguito alla segnalazione di un telespettatore riguardo presuntiai veicoli in sostache collega la rotatoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “” con la stazione metropolitana-Ospedale, un team di LiraTV ha effettuato unper verificare la situazione.Durante il controllo, svolto in pieno giorno, non sono stati rilevati segni di scassi osu nessuno dei veicoli presenti, né su quelli parcheggiati regolarmente sulle strisce blu né su quelli collocati in modo irregolare. Specchietti, vetri e serrature sono risultati intatti, indipendentemente dal modello o dalla cilindrata dei mezzi.L’asdiconcreti lascia aperta la possibilità che l’episodio segnalato possa essere stato un caso isolato.