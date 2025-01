Quotidiano.net - Quanto spesso lavare gli asciugamani? Lo spiega la scienza. PS: c’è chi lo fa una volta l’anno

Roma, 14 gennaio 2024 - Ognilavate glicon cui asciugate mani e corpo? Secondo un sondaggio condotto dalla BBC nel Regno Unito, molti lo fanno unaa settimana, ma alcuni ammettono di farlo solamente unaal. Questo avviene perchéil tessuto non mostra segni di sporco. Ma laci insegna che le fibre possono essere terreno fertile per milioni di microbi. E cie comei nostri teli per evitare che questo accada. Molti studi, riporta il media britannico, hanno dimostrato che glipossono contaminarsi rapidamente con i batteri che si trovano comunemente sulla pelle, ma anche con quelli che si trovano nel nostro intestino. Infatti, anche dopo che ci siamo lavati, il nostro corpo rimane ricoperto di microbi che, quando ci asciughiamo, si trasferiscono sull’asciugamano.