Biccy.it - Prime parole e lacrime di Helena dopo la puntata del GF

Subitola sua inaspettata eliminazione,Prestes è arrivata nello studio del Grande Fratello, ma Alfonso Signroini l’ha salutata velocemente dicendole che l’avrebbe accolta giovedì, per dedicarle più tempo. La gieffina è sembrata tranquilla, ma pocoè scoppiata in. Ledila sua uscita sono state condivise sul profilo TikTok del Grande Fratello.Lee lediPrestesla sua uscita dal Grande Fratello.Ledell’ex gieffina sono state raccolte in un video registrato fuori dagli studi del reality.ha ringraziato il pubblico che l’ha sostenuta in tutti questi mesi: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata.