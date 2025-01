Game-experience.it - Planet Coaster 2, Frontier ha rivelato la roadmap degli aggiornamenti in arrivo

Con l’inizio del 2025,ha deciso di annunciato laper2, promettendo una primavera ricca di novità per gli appassionati.Come leggiamo sul sito ufficiale, gliincluderanno funzionalità innovative e il ritorno di attrazioni amate, oltre a miglioramenti continui per gameplay e performance. L’Update 2, previsto per febbraio, introdurrà cartelloni video personalizzabili, casse audio custom e la possibilità di sincronizzare le montagne russe. Saranno aggiunte inoltre nuove montagne russe e tornerà la famosa giostra Pathos III, migliorata per adattarsi al sequel.A marzo, l’Update 3 porterà un focus sulle attrazioni acquatiche, con flussi più dinamici, zattere arrotondate e un’interessante novità: i visitatori potranno “decollare” dai flussi in alcune situazioni, aggiungendo un tocco di realismo.