Oasport.it - Pallamano: Italia-Tunisia, è il momento dell’esordio ai Mondiali 2025. Match equilibrato

Tensione, emozione, coronamento di un sogno. Dopo 28 anni di assenza, l’dellatorna ai, nell’edizionedella rassegna iridata. Un lungo percorso, fatto di tante montagne russe, ma ora è ildi andare a giocarsi le proprie chance sul palcoscenico più ambito e voluto.Gli uomini di Riccardo Trillini saranno protagonisti della partita inaugurale del Girone B del Preliminary Round, contro la. Si gioca al Jyske Bank Boxen di Herning, con inizio delprevisto per le 17.30, in una pool della quale fanno parte anche l’Algeria e l’ingiocabile Danimarca padrona di casa.Il primo dei due ostacoli africani verso la qualificazione al secondo turno, quello del Main Round. Laè un’avversaria che per cifra tecnica complessiva è alla portata dell’, anche se dal canto suo può mettere sul piatto una maggiore esperienza proprio in un torneo come questo ed elementi quali l’ala Ghassen Toumi e il terzino Anouar Ben Abdallah, senza dimenticare il portiere Mehdi Harbaoui.