Scuolalink.it - NoiPA, stipendi Gennaio 2025 supplenti brevi e saltuari: data di emissione speciale e accredito

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’diper il pagamento deglideidel personale scolastico. La comunicazione, condivisa anche dai sindacati, specifica che l’è prevista per venerdì 17, con successivoatteso entro la fine del mese. Questo meccanismo, ormai consolidato, continua a differenziarsi rispetto al pagamento mensile ordinario previsto per il personale con contratti a tempo indeterminato.didegliSecondo le informazioni fornite dalla Flc Cgil, l’del 17comprenderà il saldo di tutte le rate autorizzate dalle scuole fino a quel mese. Tuttavia, come di consueto, sarà necessario attendere alcuni giorni per l’effettivosul conto corrente.