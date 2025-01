Lanazione.it - Mostro di Firenze. La famiglia di Vanni:: "Il processo va rifatto"

Un delitto da anticipare di due notti, verbali mai emersi e dichiarazioni di un ‘correo’ indebolite da nuovi elementi. Marioera davvero uno dei mostri dio la sua condanna è stata un gigantesco errore giudiziario? Sarà la corte d’appello di Genova a stabilirlo, a 25 anni da una sentenza della Cassazione che non ha mai definitivamente chiuso il caso giudiziario più intricato e discusso d’Italia. Sabato scorso, Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, gli avvocati di Paolo, nipote di Torsolo, scomparso nel 2009, hanno consegnato ai giudici liguri l’istanza di revisione della condanna all’ergastolo del postino di San Casciano Val di Pesa per quattro degli otto duplici omicidi avvenuti nelle campagne attorno altra il 1968 e il 1985. L’istanza – circa 350 pagine – si concentra in particolare sugli esiti di una consulenza di entomologia forense sul delitto avvenuto a Scopeti nel 1985, l’ultimo duplice omicidio in cui ilsorprese due francesi accampati in una tenda.