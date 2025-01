Oasport.it - Luciano Benavides centra il successo nella 9a frazione, Daniel Sanders sempre al comando della generale

Leggi su Oasport.it

Con un finale in crescendosi è aggiudicato anche la nonaDakar 2025 che si sta disputando in Arabia Saudita. Il programma odierno proponeva la tappa Riyadh-Haradh con 357 chilometri di prove speciali e 232 di trasferimento. Uno stage dominato dalla ghiaia che era presente dal primo all’ultimo metro.Come detto, quindi, l’argentino(Red Bull KTM Factory) ha fatto suo lo stage con il tempo di 3 ore, 15 minuti e 38 secondi, precedendo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) di 1:54, mentre è terzo l’australiano(Red Bull KTM Factory).Quarta posizione per lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) a 3:39, quinta per il suo connazionale Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) a 4:40, mentre è sesto il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Hero Motorsports) a 4:55.