Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 7-5, 1-6, 2-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: 3 ore di gran tennis poi il crollo misterioso, azzurro ancora fuori al 1° turno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:21 Poco da dire: partita brutta. Oltre 150 gratuiti registrati dei dati del torneo, sempre da prendere con le pinze, ma che vi assicuriamo quantomeno si avvicinano alla verità dei fatti.05:20 Per i primi tre parziali, sembrava la classica partita di un torneo Slam: tesa, complicata e piena di colpi di scena inaspettati. Possiamo dire che, chiunque andasse avanti per primo, finisse poi per complicarsi la vita. E’ così successo in tutti e 3 i parziali in cui c’è stata lotta. Poi non c’è più stata partita.05:17b.6-7 (1), 7-6 (3), 5-7, 6-1, 6-2! Chiude con il ventunesimo ace il canadese, onore e meriti a lui: una testa superiore rispetto al più talentuoso.40-15 Servizio e dritto perentorio. Bravo.30-15 Doppio fallo tirando la seconda a tutta.