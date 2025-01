Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Jaap Stam (HERO)

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 14 gennaio 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBCNumero sfide: 11Premio: 1x Oggetto giocatore MomentiNon scambiab.Costo al momento dell’uscita: 950.000 Crediti circaScadenza: 14 marzo Premier LeaguePremio: 1x Jumbo Gold PackMin. 1 Players from: Premier LeagueMin. 1 Players: Team of the WeekValutazione squadra: min 85Top FormPremio: 1x Jumbo Gold PackMin. 1 Players: Team of the WeekValutazione squadra: min 85Rosa 85Premio: 1x Jumbo Gold PackMin. 1 Players: Team of the WeekValutazione squadra: min 85Rosa 86Premio: 1x Premium Electrum Players PackMin.