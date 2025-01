Le attenuanti generiche, le aggravanti non contestate, la confessione in diretta. Ecco perché i 30 anni dati all’uomo che ha ammazzato moglie e figliastra non sono choc

Leggi su Open.online

È bastato leggere le 213 pagine della sentenza della sentenza della Corte penale di assise del Tribunale di Modena con cui è stato condannato a 30e non all’ergastolo Salvatore Montefusco per avere ucciso lae laper capire come quella decisione presa dalla corte guidata dal giudice Ester Russo sia ben motivata e tutt’altro che “” come definita subito dai media e da quasi tutti gli esponenti politici, anche se probabilmente nessuno ne conosceva il testo.Trentaa un uomo di 70 malato di cancro alla prostatasimili all’ergastoloA parte la considerazione di buon senso sul fatto che una pena di 30di carcere data a un imputato di 70che è anche malato di carcinoma alla prostata nella pratica non è così differente dall’ergastolo, non è vero quel che è sembrato dalle prime informazioni sul dispositivo, e cioè che l’ergastolo è stato evitato per la “comprensione umana” sui motivi di conflitto familiare che avrebbero spinto l’imputato a commettere il delitto.