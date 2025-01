Laprimapagina.it - La vita felice

LaDi Vincenzo Calafiore15 Gennaio 2025 UdineL’immagine passa veloce dentro agli occhi miei,come un semplice fotogramma, è di una piazza di un paese del Sud; sono i – Ritorni – della memoria, che di tanto in tanto sono riproposti per non farli morire, del mio paese giù al Sud.E’ una giornata più fredda del solito, di questo gennaio qui al Nord e non ina uscire; tra le mani vecchie cartoline che ritraggono vari angoli del mio paese, la nostalgia comincia a montare come una marea e si concentra tutta negli occhi!E immagino, lo immagino così intensamente da riviverle quelle scene!Fanno parte di una, spensierata, rimasta tale quale nella mia memoria che rivivo ogni qualvolta sempre con le stesse emozioni e nostalgie.Il mio paese, le sue colline e la piazza alberata ove trovano riparo gli stormi di tordi,o di uccelli migratori, e le panchine coi vecchi che seduti uno accanto all’altro fumano un sigaro mentre si raccontano unache non esiste più; e il “ Bar Centrale” l’unico, e il negozio di Tano il barbiere, soprannominato “ pezza di lardo “ fermo sulla porta a fumare in attesa dei clienti.