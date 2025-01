Sport.quotidiano.net - La strada del Grifone. Rinvio e tutti scontenti

Il duplicedi Grosseto-Seravezza (si giocherà domani alle 14.30) sta scontentando. Da un punto di vista tecnico, infatti, è saltata la consueta preparazione per entrambe le squadre. Sia Grosseto che Seravezza Pozzi, infatti, sono costrette ad un tour de force in quanto il recupero tra mercoledì e domenica è davvero poco rispetto alle rispettive avversarie. Nel caso del Grosseto, inoltre, questo duplicenon serve neppure a recuperare qualche giocatore perché si tratta di infortuni di non breve durata. Esono anche gli sportivi maremmani, soprattutto per l’orario, perché molti dei quali saranno costretti a non vedere il match. Per non parlare, poi, della posizione particolare nella quale si vengono a trovare gli abbonati. Ma quando arrivano certe decisioni c’è poco da fare.