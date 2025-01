Dilei.it - Kate Middleton, William la mette in imbarazzo: il film proibito

Leggi su Dilei.it

non condivide proprio tutto con. Sicuramente i gusti del marito in fatto dinon sono i suoi. Pare infatti che il Principe del Galles adori la commedia Boat Trip con Victoria Silvstedt e che durante gli anni dell’università lo abbia noleggiato più volte, riconsegnando addirittura in ritardo il dvd. E per questo motivo è stato bannato dal negozio., la passione nascosta diNegli ultimi tempi stiamo scoprendo il lato nascosto del carattere diche ancheha cercato di nascondere in tutti questi anni, perché in qualche modo la mettono in. Infatti, anche l’impassibile Principe del Galles in realtà ha un carattere focoso e passioni inaspettate.Così, dopo aver rotto il protocollo per aver dichiarato il suo amore anel messaggio pubblico per il suo compleanno, scopriamo cheha dei gusti non propriamente raffinati per quanto riguarda ie che nemmeno è troppo preciso quando si tratta di restituire i dvd noleggiati.