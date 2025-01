Puntomagazine.it - Israele, ottimismo contenuto per un accordo sugli ostaggi: le trattative entrano nella fase decisiva

Dopo tanti mesi in prigione, gliisraeliani potranno vedere la luce del sole. Sullivan annuncia un possibilecon BidenDopo oltre 15 mesi di prigionia, leper la liberazione degliisraeliani sembrano finalmente raggiungere unacruciale. Nonostante il perdurare delle difficoltà nei negoziati, il panorama si è fatto più ottimista. “Esiste una concreta possibilità di concludere l’questa settimana, prima che il presidente Joe Biden lasci la Casa Bianca”, ha dichiarato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, a Bloomberg.Il processo di negoziazione, che ha visto un’intensa attività diplomatica, ha visto la notte di domenica 12 gennaio come momento chiave, con un incontro a Doha che potrebbe aver segnato una svolta significativa.