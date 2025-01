Anteprima24.it - Insulti sui social, alcuni alunni chiedono scusa a sindaco di San Giorgio a Cremano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidegliche ieri hanno postatoe messaggi offensivi nei confronti deldi SanZinno (LEGGI QUI) per non aver chiuso le scuole per allerta gialla, oggi li hanno cancellati daio hanno chiestoper il gesto. “Devo ammettere che questo gesto merita di essere riconosciuto come un primo passo verso una maggiore consapevolezza” scrive sulla pagina facebook è il primo cittadino “E’ vero anche che non tutti lo hanno fatto. Infatti per quei ragazzi che non si sono resi conto della gravità del loro comportamento, procederò con un esposto alla Polizia Postale, come atto dovuto per tutelare l’Istituzione che rappresento e per lanciare un chiaro segnale che certi comportamenti non possono essere tollerati. Quindi, la diffusione di quanto accaduto ha sortito l’effetto sperato, ovvero ha scosso le coscienze ed avviato una riflessione sul clima che sta emergendo incontesti della nostra comunità”.