Liberoquotidiano.it - Inapp: "Tra dicembre 2019 e ottobre 2024 oltre 1 mln di posti creati, ma persistono criticità"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Il Rapporto(Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) esplora il futuro del mercato del lavoro italiano e propone un cambio di visione per affrontare le sfide strutturali legate all'invecchiamento della popolazione e alla crescente pervasività delle tecnologie digitali. Il rapporto evidenzia risultati positivi, come la crescita dell'occupazione, con un aumento in Italia del 3,5% tra, con1 milione di nuovidi lavoro. Questo risultato ha portato il numero degli occupati a 24,1 milioni, con un tasso di occupazione record del 62,5%. Tuttavia, permane una differenza del tasso di occupazione tra Italia e i 20 principali Paesi della UE che risulta essere, da un'indagine Eurostat 2023, di -8,5% del T.