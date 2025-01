Quotidiano.net - Dichiarazione dei redditi 2025: novità sul modello 730 dell'Agenzia delle Entrate

Si allarga il perimetro del 730 per ladei. Ilè stato pubblicato oggi in veste non definitiva sul sitoinsieme alle istruzioni per la prossima stagione dichiarativa. Da quest'anno, infatti, i contribuenti non titolari di partita Iva potranno utilizzare ilanche per indicare ia tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare per. Online, sottolinea l', anche la bozza del 770 che datori di lavoro ed enti pensionistici utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024, i relativi versamenti e compensazioni. In dettaglio, in linea con le previsioni del decreto "Adempimenti" nel730/sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare lasemplificata anche in relazione aisoggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.