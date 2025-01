Lanazione.it - Debutto musicale. Busà e la top dj. Il sound è servito

Il mondo della musica dance elettronica saluta una collaborazione sorprendente. La famosa dj e influencer malese (oltre 20 milioni di follower su Instagram) Jenna Chew e il talentuoso cantante e produttore italiano Stefanohanno lanciato il loro primo brano insieme “The Burn of The Fire”. Un mix esplosivo di melodie avvolgenti, beat potenti e un produzione raffinata che cattura l’essenza della musica dance contemporanea. La traccia è pensata per far ballare il pubblico fin dalle prime note. "Abbiamo voluto creare qualcosa che unisse i nostri mondi – ha detto Jenna – la nostra collaborazione è nata in modo naturale, e siamo entusiasti di condividere questa energia con tutti i nostri fan". "Questo brano – aggiunge– è un ponte tra culture e stili diversi. La sinergia tra me e Jenna è stata immediata, e credo che si percepisca nella musica".