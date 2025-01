Calciomercato.it - Da Zalewski a Rensch, come cambia la Roma sulle fasce | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I giallorossi vogliono almeno un rinforzo sugli esterni e sta lavorando sul giocatore dell’Ajax che è in scadenza di contrattoLasi rifà il look. Sono infatti confermati i contatti per, terzino destro dell’Ajax, che già da tempo ha dato la sua disponibilità ai giallorossi. Era lo scorso novembre, quando il club capitolino attraverso un intermediario aveva iniziato ad approfondire la pista del ragazzo dell’Ajax, in scadenza a giugno e destinato quindi are presto maglia. La volontà della società di Trigoria – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – quindi non: provare, anche tramite l’inserimento di un altro giocatore, ad anticipare già a gennaio l’arrivo del classe 2003.Devyne(LaPresse) – calciomercato.itNon solo entrate però. In uscita,anticipato, si segnalano nuovi colloqui perall’OM.