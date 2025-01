Napolipiu.com - Criscitiello: “Conte ha ingannato tutti su Kvara: aveva in mano il si di Garnacho “

: “hasuinil si di“">L’allenatore pugliesegià incassato l’apertura dell’argentino prima di parlare ditskhelia in conferenza. De Laurentiis al lavoro per l’affare.Un piano studiato nei minimi dettagli. Micheledi Sportitalia svela un clamoroso retroscena di mercato che riguarda il Napoli, Antonioe il talento del Manchester United Alejandro.Secondo quanto rivelato dal giornalista, l’allenatore pugliese avrebbe già ottenuto il gradimento del giovane talento argentino prima di rilasciare dichiarazioni sutskhelia in conferenza stampa: “è un genio del male. Mentre faceva il finto disperato pertskhelia,già ricevuto un’ora prima l’ok diper il trasferimento al Napoli”.