Cosa Nostra tentava di riorganizzarsi nell’agrigentino | eseguite 48 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

Colpo grosso contro. I carabinieri del nucleo Investigativo reparto Operativo di Agrigento hanno eseguito e notificato 51, fra Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela, nei confronti di altrettante persone accusate, a seconda delle posizioni, dialdi sostanze.Il provvedimento è stato disposto dl gip del tribunale di Palermo, Antonella Consiglio, su richiesta della Dda di Palermo. Stando a quanto trapela, 36 indagati sono finiti in carcere, mentre per i restanti 15 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tuttavia, per tre di loro non si è potuto procedere perché, al momento, si trovano all’estero.Colpo grosso controchedi48per “aldi”Secondo quanto fanno sapere gli inquirenti, l’indagine ha fatto luce sul tentativo, iniziato nel dicembre 2021 e proseguito fino a oggi, di ricostruire l’organigramma e le attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento Villaseta, con a capo – sempre in base a quanto sostiene la Procura – rispettivamente Fabrizio Messina, 49 anni di Porto Empedocle, e Pietro Capraro, 39 anni, di Agrigento.