Como-Milan, Fabregas recupera Nico Paz. Conceiçao conferma Tomori

, 14 gennaio 2025 – Appena il tempo dire le forze dopo il pari rimediato sabato contro il Cagliari per ildi Sergio Conçeicao che, quest’oggi alle 18.30, andrà a far visita alnel recupero del 19° turno del campionato di Serie A (gara rinviata per l’impegno dei rossoneri in Supercoppa) con l’obiettivo di tornare a vincere e conquistare punti preziosi per la rincorsa a un posto in Champions League, obiettivo che al momento è distante otto lunghezze (la squadra dideve peròre anche la gara contro il Bologna). Una sfida che torna sul palcoscedella Serie A dopo ben 22 anni e dai precedenti che sorridono proprio ai rossoneri, in quali si sono imposti in 12 dei 24 incontri disputati, con 9 pareggi e sole tre sconfitte. Cinque sono invece i successi delal Sinigaglia, a fronte di altrettanti pareggi e 2 sconfitte.