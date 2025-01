Sport.quotidiano.net - Clai, capitombolo pesante. Quinto posto in bilico

IMOLA 0 CASTELFRANCO 3 (19-25; 19-25; 31-33)IMOLA: Pomili 8, Rizzieri 3, Pinarello, Mescoli 8, Ravazzolo 6, Arcangeli, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin 3, Stafoggia, Bulovic 4, Melandri 9, Stival 14. All. Caliendo. CASTELFRANCO: Zuccarelli 15, Colzi 12, Salinas 17, Tosi, Braida, Vecerina 5, Ferraro 2, Tesi, Fucka 9, Fava 1, Lotti, Bisconti. All. Bracci. Arbitri: Pasin e Lanza. Nella seconda partita consecutiva in casa (foto), laha incassato una sanguinosa sconfitta consegnando i tre punti al Castelfranco una diretta concorrente per la salvezza. Le pisane oltre alla vittoria, incassano anche il sorpasso e a questo punto per Imola si complica la corsa alche garantirebbe la salvezza diretta senza dover passare dalla poule retrocessione. Le ospiti scappano subito prendendo sei punti di vantaggio (3-9), un divario che nel corso del primo set le padrone di casa pagheranno fino al 19-25 con cui Castelfranco incassa il primo punto.