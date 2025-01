Pronosticipremium.com - Caso Soulé, Ranieri può farne a meno: Betis e due club di Serie A in pressing

Il match dell’Olimpico contro il Genoa è lontano ancora tre giorni, un tempo che verrà inevitabilmente coperto da voci di mercato sempre più insistente, su tanti fronti. In entrata ancora nulla da registrare, con Ghisolfi che lavora per Rensch, il vice Dovbyk ed un Frattesi sul quale si è espresso anche Marco Materazzi. In uscita, dopo Le Fée, occhi puntati su uno Shomurodov conteso da Empoli e Cagliari e sul. Se nei giorni scorsi sembravano scacciate le voci su una possibile partenza, così non è nelle ultime ore, per un giocatore che nella capitale è entrato in un tunnel da cui non riesce ad uscire.ha ampiamente dimostrato di poterne fare a, sia coi fatti, visto che l’argentino è reduce da 4 panchine consecutive ed una sola da titolare col Braga, che con le parole, posto che, al netto del “futuro roseo in giallorosso” pronosticatogli, il tecnico ha ammesso di preferire giocatori pratici, che toccano non troppi palloni ma determinanti.