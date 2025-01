Ilgiorno.it - Camionista stroncato da un malore in cabina: sesto caso in pochi mesi

Aveva appena terminato di scaricare il suo camion ed è stato trovato senza vita nell’abitacolo del suo mezzo, nel piazzale della logistica Ceva di Somaglia lungo la sp 234. L’allarme è scattato verso le 16. La vittima è un portoghese di 43 anni. I sospetti sulle sue condizioni di salute sono iniziati quando i presenti hanno visto che la sosta si prolungava e il conducente non muoveva da troppo il suo camion. Altri camionisti sono andati a controllare e hanno chiamato i soccorsi. Si tratta del, trovato in arresto cardiaco nel Lodigiano, in un anno. Ieri era proprio il giorno del suo compleanno.