Boeri e il legame con Oliviero Toscani | Quel suo sogno mai avverato una scuola di fotografia a Milano Era divertente ironico e generoso

, 14 gennaio 2025 – “. Non dimenticherò la tre giorni che gli fu dedicata dagli amici, per i suoi 80 anni, in Triennale. Dovevate vedere la sorpresa quando, salito sul bus, ne ha trovato trenta che indossavano le maschere con la sua faccia!”. Stefano, architetto, presidente di Triennalericorda, venuto a mancare all’età di 82 anni (ne avrebbe compiuti 83 il 28 febbraio), dopo una grave malattia. E i ricordi affiorano, insieme ai sorrisi, e agli aneddoti. Come l’ha conosciuto? “Tanti anni fa, con Massimo Moratti. Io lavoravo per l’Inter, sono molto interista (ride) e pure lui era molto interista. Aveva fatto le foto della squadra, erano gli anni ’90. Così siamo diventati amici. Sempre ricordando l’Inter, ecco che mi viene in mente un viaggio avventuroso che ho fatto con lui.