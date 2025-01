Ilgiorno.it - Bilancio a Gorgonzola. Si punta al commercio

Leggi su Ilgiorno.it

Una previsione di cassa a pareggio di quasi 35 milioni di euro, una parte corrente poggiata su quasi 13 milioni di entrate tributarie, l’impegno rinforzato nei servizi, qualche spostamento strategico fra capitoli, una discussione in aula ate, infine l’approvazione, anche a, per ildel 2025. Presentazione sacrificata a fine anno dal dibattito fiume sulle onorificenze al famedio, l’approvazione finale è stata preceduta da confronto consiliare e dalla discussione, a tratti animata, su alcuni emendamenti. Due, respinti, della minoranza, che aveva proposto uno storno fra capitoli (e un prelievo dalla voce entrate per violazione al codice della strada) per sostenere economicamente le attività dell’oratorio estivo e quelle del cinema teatro Argentia. Uno, approvato, della stessa maggioranza, che ha stabilito in zona Cesarini un passaggio di fondi significativo, circa 25mila euro, dal capitolo cultura a quello