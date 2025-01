Oasport.it - Berrettini senza paura: “La rabbia mi ha fatto reagire. Con Rune me la gioco, negli Slam è diverso”

Leggi su Oasport.it

Matteoha parlato in conferenza stampa dopo aver esordito con un successo agli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro ha vinto in rimonta in quattro set contro il britannico Cameron Norrie con lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3 ed al secondo turno affronterà il danese Holger.L’analisi del match: “Penso che sia stata una prestazione davvero buona. Nel primo set potevo giocare un po’ meglio e ottenere un po’ di più, ma il tennis è così. Ho utilizzato lapere per caricarmi, specialmente nel secondo set. Dopo ho giocato sempre meglio. Penso anche che alla fine lui abbia avuto qualche problema al ginocchio e non si muoveva molto bene, ma io mi sentivo bene in campo e sono contento della prestazione. Il primo turno non è mai facile, poi è passato davvero tanto tempo dall’ultimo match qui, quindi non sapevo cosa aspettarmi.