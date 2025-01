Secoloditalia.it - Avvertite i No-Musk che dovranno rinunciare anche a TikTok: verso l’acquisizione del social cinese

Brutte notizie per gli anti-, o meglio i No-, che pullulano a sinistra: le campagne per il boicottaggio dei servizi del magnate sudafricano, come auspicato recentementedal giornalista Massimo Giannini su Repubblica, rischiano di dover aggiornare l’elenco.Le autorità cinesi stanno infatti valutando la possibilità che Elonacquisisca le attività statunitensi dise la popolare piattaforma verrà bandita negli Stati Uniti entro la fine della settimana, ha riferito ieri Bloomberg. L’anno scorso gli Stati Uniti hanno approvato una legge che impone al colossodell’intrattenimento ByteDance di vendereentro il 19 gennaio 2025, altrimenti verrà bandita nel Paese, dove l’app conta 170 milioni di utenti. Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che venerdì ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti: Washington afferma di voler prevenire i rischi di spionaggio e manipolazione da parte di Pechino, mentre ilnetwork e le associazioni accusano la legge di “soffocare la libertà di parola ed espressione”.