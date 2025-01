.com - Australian Open, Berrettini batte Norrie in quattro set

(Adnkronos) – Matteo Berrettini supera il primo turno agli Australian Open 2025. L'azzurro ha sconfitto il britannico Cameron Norrie oggi 14 gennaio. Berrettini, che ha messo a segno 32 ace, ha prevalso per 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3 in 2h56'. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà il danese Holger Rune, testa di serie numero 13, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in cinque set. Rune si è aggiudicato la sfida per 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 dopo tre ore e 10 minuti. Nei testa a testa con Berrettini è in vantaggio per 3-1, avendo vinto gli ultimi tre incontri.