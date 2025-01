Chiccheinformatiche.com - Amazon sta chiudendo il servizio “Prime Prova prima, paga poi“

ha annunciato la chiusura delpoi”, una funzione che permetteva ai clienti abbonati adire determinati articolidi acquistarli definitivamente. Questa decisione segna un cambiamento importante per gli utenti del colosso dell’e-commerce, che negli ultimi anni avevano accolto con entusiasmo questa opzione innovativa.Cos’è ilpoi”?Lanciato per semplificare gli acquisti online, ilpoi” consentiva ai clientidi selezionare abbigliamento, scarpe e accessori,rli comodamente a casa ere solo per ciò che decidevano di tenere. Gli articoli non desiderati potevano essere restituiti senza costi aggiuntivi.Questo sistema mirava a eliminare uno dei principali ostacoli agli acquisti online: il timore che i prodotti, soprattutto nell’ambito moda, non soddisfacessero le aspettative in termini di taglia, qualità o stile.