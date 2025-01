Thesocialpost.it - Allerta meteo per la neve: scuole chiuse oggi in Campania, Calabria e Basilicata

Leggi su Thesocialpost.it

Continua l’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia, con temperature polari,a bassa quota e venti forti. La situazione è particolarmente critica al Sud, dove in diverse località lesono state. L’unica regione conarancione è la, mentre la Protezione Civile ha emesso un avviso giallo per, Molise e Sicilia.Leggi anche: Potenza imbiancata:oltre i 10 centimetri, rinviata Potenza-Bentosotto lain numerosi ComuniLaha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino, portando il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a chiudere tutte ledel territorio comunale. Provvedimenti simili sono stati adottati in altri centri del Crotonese, tra cui Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto e Cotronei, oltre a numerosi comuni della provincia di Cosenza, come Acri, San Giovanni in Fiore e Scalea.