Ilfattoquotidiano.it - Accordo tra le divisioni di La Perla, il gruppo sarà venduto unitariamente. Ora la ricerca di un’acquirente

IlLascongiura “lo spezzatino” ma ora dovrà trovare un acquirente disposto a rilanciarlo e in grado di farlo. Tutti gli asset del, in stato di insolvenza, inclusi marchio e stabilimento bolognese, saranno vendutia un unico acquirente. È ciò che prevede l’raggiunto tra i commissari di LaManufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di LaItalia e LaGlobal Management Uk (in liquidazione giudiziale) e i liquidatori inglesi di quest’ultima azienda.L’intesa è stata annunciata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine del tavolo tenutosi oggi a Roma alla presenza dei sindacati. Prossimamentepubblicato un avviso finalizzato alladi un acquirente interessato alla reindustrializzazione.