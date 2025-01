Thesocialpost.it - Vignolo, Sandro Sganzerla muore a 47 anni in un incidente stradale: è uscito fuori strada

, 47, è la prima vittima delle strade della Granda nel 2025. Probabilmente deceduto nella notte, il suo corpo è stato ritrovato solo questa mattina, intorno alle 10, in via Roccasparvera, a, lungo la direttrice verso Borgo San Dalmazzo.I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo dalle lamiere di un’auto finita. Originario di Brescia,viveva a Confreria e stava per iniziare un nuovo lavoro proprio domani, martedì 14 gennaio. Aveva già completato tutte le formalità per essere assunto dalla ditta individuale Chiapale Alessio, un’azienda di Roccavione specializzata nella manutenzione del verde, impianti di irrigazione, potature e abbattimenti di piante. La ditta, cresciuta negli, conta oggi sette dipendenti e collabora principalmente con enti pubblici.