Use Rosa, ecco il riscatto. Una vittoria senza brillare

Use74 Benevento 67 USESCOTTI: Leghissa 2, Fiaschi n.e., Colognesi 12, Ruffini 11, L’Ala, Ianezic 13, Castellani 7, Ndiaye 6, Chelini, Casini 3, Antonini 5, Vente 15. All. Cioni. VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi 9, Landi 5, Franceschini 1, Chiapperino 3, Rubortone n.e., Lafranceschina n.e., Feoli n.e., Toffolo 18, Chiovato 8, Castagna 2, Gkompetzisvili 21. All. Musco. Arbitri: Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno. Parziali: 25-17; 39-32; 57-45. EMPOLI – Contro il fanalino di coda Benevento, ancora fermo a zero, l’importante era vincere dopo la batosta di Selargius e l’Uselo ha fatto, anche se non certo con una prestazione impeccabile. Livello di gioco che dovrà invece inevitabilmente salire nelle prossime due sfide quando le biancorosse affronteranno una dopo l’altra le corazzate San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga.