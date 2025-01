Puntomagazine.it - Ultima Generazione, Brescia: Bloccata la sede di Leonardo

La protesta mette in luce il ruolo dellanella complicità con il genocidio palestinese e la crisi eco-climatica, 13 gennaio 2025: Questa mattina, circa quaranta attivisti appartenenti ai gruppi “”, “Extinction Rebellion” e “Palestina Libera” hanno bloccato l’ingresso dellas.p.a. a. “distrugge popoli e terre” è lo slogan riportato su uno degli striscioni. L’azione nonviolenta degli attivisti ha l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul legame tra crisi climatica e industria bellica, chiedendo la cessione dei rifornimenti militari a Israele, la riconversione della produzione dellae la fine del sostegno italiano al genocidio in corso in Palestina.Elisa, una delle persone presenti dichiara: “è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla morte di migliaia di persone negli attuali conflitti in corso e nel genocidio in Palestina.