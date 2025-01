Ilrestodelcarlino.it - Spaccata al ristorante Altamarea, i ladri sfondano la vetrata e scappano con la cassa

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 13 gennaio 2025 - Hanno fatto trascorrere un paio d’ore dalla chiusura e poi sono entrati in azione per mettere a segno unaai danni del, situato all’interno del centro commerciale Le Ancore, nella zona nord di Porto Sant’Elpidio. Iincappucciati, sono entrati in azione poco dopo le 23,30 e inizialmente, come si vede dalle immagini della videosorveglianza interna, hanno cercato di forzare una porta laterale del pubblico esercizio senza riuscirci. A quel punto, invece di rinunciare al furto, sono passati al piano B: hanno prelevato un masso che avevano portato con loro all’interno dell’auto per l’evenienza e hanno mandato in frantumi il vetro della porta. Una volta dentro, hanno sradicato e asportato lacontinua dove era contenuto il denaro e sono fuggiti a bordo di un’utilitaria, facendo perdere le loro tracce.