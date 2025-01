Oasport.it - Sinner inizia bene: “Il successo non mi ha cambiato”. E fa una confessione…

Jannikla propria avventura a Melbourne, da campione in carica. Il n.1 del mondo ha sconfitto per 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1 in 2 ore e 42 minuti di gioco il cileno Nicolas Jarry (n.34 ATP). Una prestazione solida del giocatore italiano, messo in difficoltà nei primi due parziali da un grande rendimento del sudamericano alla battuta e anche dalla sua aggressività.Tuttavia, nei momenti topici del confronto,ha prevalso e specialmente nel terzo set la differenza si è vista in maniera netta: “Sono molto felice di essere qui, l’atmosfera è stata straordinaria. I primi due set potevano anche girare male, poi dopo il break nel terzo ho potuto finalmente respirare“, ha commentato a caldo il pusterese. “Jarry ha un enorme potenziale, è stato bravo a gestire delle situazioni complicate.