Ilrestodelcarlino.it - Raddoppio linea ferroviaria. La Bologna-Castel Bolognese: le perplessità dei sindaci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha avuto luogo nelle scorse ore l’incontro a tu per tu fra la neoassessora regionale ai Trasporti Irene Priolo e idei comuni interessati dal passaggio di quelli che saranno i due nuovi binari della, protagonisti di quello che viene chiamato ‘quadruplicamento’, e che consiste nell’affiancare ai due binari già esistenti – quelli che, semplificando, potrebbero essere considerati dedicati ai treni regionali – due nuove corridoi su cui far viaggiare i convogli ad alta velocità e quelli in movimento verso il porto di Ravenna. Sulla scrivania dell’assessora Priolo campeggiavano i documenti al cui interno sono contenute le mappe con le varie opzioni per il, tre più una che è ufficialmente stata scartata, ma che non è escluso possa tornare in campo.