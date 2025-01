Anteprima24.it - Prefetto: “Sindaci non chiudono le scuole? Assenze intollerabili”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quando idecidono di non chiudere lei ragazzi devono andare a scuola. Io sono convinto che la legalità passa anche attraverso questi gesti, ovvero che ognuno deve fare il proprio dovere”. Lo ha detto ildi Napoli, Michele di Bari, rispondendo alla domanda di un giornalista sul fatto che oggi in numerosedel napoletano è stata accertata l’assenza di tanti studenti, che confidavano nella chiusura del proprio istituto per maltempo e che poi hanno verbalmente aggredito, sui social, iresponsabili della mancata chiusura. E’ successo a San Giorgio a Cremano, dove il sindaco Giorgio Zinno è stato preso di mira con insulti omofobi, ed anche a Giugliano in Campania, dove in tanti – studenti ma anche adulti – hanno postato insulti sulla bacheca social del sindaco Nicola Pirozzi.