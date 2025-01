Quotidiano.net - Ponti, dighe e gallerie: un algoritmo fa la diagnosi

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE è sempre più la nuova frontiera dell’Hi Tech, per questo Franchetti, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, ha sottoscritto con Strucinspect un accordo di investimento per una opportunità di business di nuova generazione. L’accordo consente a Franchetti di rafforzare la propria leadership tecnologica, grazie ad una soluzione che integra competenze maturate nel tempo, dati storici e tecnologie digitali avanzate, aprendo nuove opportunità di crescita nel mercato dell’area Dach, ovvero Germania, Austria e Svizzera e negli Usa. "Questa operazione rappresenta una mossa strategica per Franchetti, perchè confermiamo la nostra vocazione di pionieri tecnologici nel settore della manutenzione predittiva delle infrastrutture", dice Gianluca Del Fabbro, direttore generale di Franchetti.