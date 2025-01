Oasport.it - Paolini-Wei, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Aglidi tennis il cammino di Jasmineinizierà nella mattinata italiana di martedì 14 gennaio: l’azzurra, accreditata della testa di serie numero 4, infatti, affronterà all’esordio la qualificata cinese Sijia Wei.Sarà la prima sfida in assoluto tra le due: il match andrà in scena sulla Margaret Court Arena, sarà il terzo del, che scatterà all’1.30 italiana, ma si giocherà a partire dalle ore 9.00 italiane, dopo gli incontri tra Zhizhen Zhang ed Holger Rune e tra Elena Rybakina ed Emerson Jones.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl match-Wei, innella terza giornata degliverrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.