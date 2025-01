Ilfattoquotidiano.it - Organizza una festa d’addio per il suo cane con un post su Facebook: “Amava le coccole e il cibo”. La risposta del quartiere è commovente

È bastato unsuper scatenare un’ondata d’affetto che raramente si vede oggigiorno. Sì, perché Louise, un tenera cagnolina ormai anziana e in fin di vita, nel corso degli anni ha conquistato il cuore di tutti i residenti nel suoa Philadelphia, in Pennsylvania. E quando Marlana, la proprietaria del, ha deciso di indire unaper Lou, ilnon poteva far altro che rispondere ‘presente’.Tutto è partito, come detto, con un semplicesu: “Questa è la mia Louise, e se vivete nei pressi di East Passyunk, è possibile che l’abbiate vista chiedere dellee usare la sua zampa mancante per suscitare più compassione negli ultimi dieci anni“, è l’annuncio pubblicato da Marlana sui social. Lo ha visto anche Nayana Gadde, una fotografa di animali che vive in Pennsylvania, che in quei giorni pianificava di non far nulla.