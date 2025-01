Unlimitednews.it - Napoli, De Luca “Se ci fanno lavorare Collana ok in un anno e mezzo”

(ITALPRESS) – “L’obiettivo che abbiamo è di completare il progetto e l’iter burocratico per quanto riguarda l’intervento complessivo sul: contiamo di far partire la gara per ristrutturare completamente l’impianto e realizzare il parcheggio interrato per il mese di aprile, in maniera tale da cominciare i lavori a inizio estate e completarli in un. Sono tempi straordinari: completeremo l’intervento in un impianto simbolo per lo sport ma anche per la vita civile della nostra città, della nostra Regione. Contiamo di poterin grazia di Dio, se non ci dfastidio, e completeremo tutta l’impiantistica”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine dell’inaugurazione della piscina del, solo uno degli interventi in cantiere nell’ampio progetto di riqualificazione dell’impianto per il quale Palazzo Santa Lucia ha messo sul piatto 50 milioni di euro.