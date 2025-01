Moda fatturato menswear 2024 in calo del 36%

Lanazione.it - Moda, fatturato menswear 2024 in calo del 3,6%

Firenze, 13 gennaio 2025 - Come per tutto il settoreitaliana, ilsi profila un anno di "sofferenza" anche per il. Una minor propensione all'acquisto dei consumatori, i forti aumenti dei costi e il rallentamento di molte importanti economie, hanno portato ila calare del -3,6% rispetto all'anno precedente, ovvero 11,4 miliardi di euro, secondo le stime elaborate dall'Ufficio studi economici di Confindustria, diffuse oggi alla viglia di Pitti Uomo 107 a Firenze. Nonostante questo, le vendite oltre-confine si sono mantenute stabili: l'export è stato di 8,9 miliardi di euro (+0,6%). Al contrario, per l'import si prospetta una flessione del -6,6%, per un valore di 5,3 miliardi. La nota analizza anche il dettaglio dei primi 9 mesi del: l'export verso le aree Ue è cresciuto del +0,9% e quello verso le aree extra-UE del +1,2%.